Раненая при вчерашнем обстреле белгородской Журавлевки женщина скончалась

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что получившая ранение в результате вчерашнего обстрела приграничного села Журавлевка со стороны Украины местная жительница скончалась.

"У нас опять беда. Женщина, которая вчера получила ранение, умерла от полученных ран", - написал глава региона в телеграм-канале.

Он добавил, что "в целом ситуация в регионе у нас спокойная, за исключением отдельных направлений на приграничных территориях".

"В первую очередь это Журавлевка и Нехотеевка Белгородского района и Середа Шебекинского округа. Обращаюсь ко всем, в первую очередь к жителям этих сел: до особого распоряжения, до доведения до вас информации, что все спокойно, посещать эти села ни в коем случае нельзя", - отметил губернатор.

Накануне он сообщил, что вводится полный запрет на посещение приграничных сел Журавлевки и Нехотеевки, где введен режим ЧС из-за опасности обстрелов.

Как сообщалось, при обстреле со стороны Украины села Журавлевка в четверг пострадала женщина.

25 мая при обстреле Журавлевки получил осколочное ранение молодой человек 1993 года рождения, ему сделана операция, извлечён осколок. По словам медиков, состояние пострадавшего средней степени тяжести, стабильное, не вызывает опасений.

Как подчеркнул губернатор, пострадавший не должен был находиться в этом населенном пункте, откуда эвакуированы жители.

Приграничные с Украиной села Белгородской области с 24 февраля неоднократно подвергались обстрелам с украинской стороны. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности.