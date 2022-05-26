Пострадавшая при обстреле белгородской Журавлёвки находится в тяжелом состоянии

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что состояние женщины, пострадавшей в четверг при обстреле со стороны Украины приграничного села Журавлёвка, крайне тяжелое.

"Очень жалко женщину, которая сейчас на грани жизни и смерти", - сказал глава региона, выступая в соцсетях в ежедневной рубрике "10 вопросов губернатору".

Он сообщил, что пострадавшую не смогли транспортировать до больницы, поскольку она находится в крайне тяжелом состоянии.

Ранее Гладков отмечал, что обстрел приграничного села Журавлёвка продолжается весь день, есть раненая.

Накануне при обстреле со стороны Украины села Журавлёвка Белгородского района пострадал молодой человек 1993 года рождения, ему сделана операция, извлечён осколок. По словам медиков, состояние пострадавшего средней степени тяжести, стабильное, не вызывает опасений.