При обстреле села Журавлевка под Белгородом ранена женщина

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что обстрел приграничного села Журавлёвка продолжается, есть раненый.

"Весь день продолжается обстрел Журавлёвки. Ранена женщина. Подробности выясняются", - написал он в телеграм-канале в четверг.

Накануне при обстреле со стороны Украины села Журавлёвка Белгородского района пострадал молодой человек 1993 года рождения, ему сделана операция, извлечён осколок. По словам медиков, состояние пострадавшего средней степени тяжести, стабильное, не вызывает опасений.

Как подчеркнул губернатор, пострадавший не должен был находиться в этом населенном пункте, откуда эвакуированы жители.

Гладков пообещал усилить охрану приграничных сел Журавлёвки и Нехотеевки, где введен режим ЧС из-за опасности обстрелов, чтобы не допускать туда местных жителей.

Также сообщалось, что в результате обстрела Журавлёвки 25 мая повреждено 13 домовладений.

Приграничные с Украиной села Белгородской области с 24 февраля неоднократно подвергались обстрелам с украинской стороны.