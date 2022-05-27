СКР завел уголовные дела из-за обстрелов со стороны Украины белгородских и курских сел

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Следователи РФ расследуют факты артобстрелов населенных пунктов в Белгородской и Курской областях со стороны Украины, в результате чего погиб один человек, сообщает телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР).

"Следственным комитетом России по фактам обстрелов со стороны Украины населенных пунктов Белгородской и Курской областей возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п.п. "е", "ж", ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство и покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 25 и 26 мая военнослужащие ВСУ с территории Украины произвели обстрел из системы залпового огня жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры села Журавлевка Белгородской области.

"Аналогичный факт 26 мая 2022 года зафиксирован в селе Воробжа Курской области. В результате обстрелов один мирный житель погиб, один получил осколочное ранение, повреждены 20 частных домовладений и общеобразовательная средняя школа", - заявили в СКР.