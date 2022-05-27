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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

Белгородский губернатор сообщил об обстреле со стороны Украины села Нехотеевка

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что с украинской стороны в очередной раз обстреляли приграничное село Нехотеевка.

"Оперативные службы сообщают об обстреле села Нехотеевка. Есть разрушения: повреждены 8 строений, газопровод и линия электропередач. Есть пострадавший, мужчина с осколочным ранением голени. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал глава региона в телеграм-канале в пятницу.

Накануне Гладков сообщил, что вводится полный запрет на посещение приграничных сел Журавлёвки и Нехотеевки, где введен режим ЧС из-за опасности обстрелов.

При обстреле со стороны Украины села Журавлёвка в четверг пострадала женщина, которая впоследствии скончалась.

25 мая при обстреле Журавлёвки получил осколочное ранение молодой человек 1993 года рождения, ему сделана операция, извлечён осколок. По словам медиков, состояние пострадавшего средней степени тяжести, стабильное, не вызывает опасений.

Как подчеркнул губернатор, пострадавший не должен был находиться в этом населенном пункте, откуда эвакуированы жители.

Приграничные с Украиной села Белгородской области с 24 февраля неоднократно подвергались обстрелам с украинской стороны. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности.

Белгородская область Украина Вячеслав Гладков
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