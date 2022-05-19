Глава Курской области сообщил о минометном обстреле двух приграничных сел

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле сел Алексеевка и Дроновка в Глушковском районе области.

"В Глушковском районе снова беспокойно. Под минометный обстрел в очередной раз попало село Алексеевка, а также село Дроновка, которое находится чуть севернее Алексеевки. Ответным огнем агрессия противника была подавлена", - написал Старовойт в телегарме.

Он отметил, что пострадавших и разрушений нет. Военные контролируют ситуацию.

Накануне Алексеевка трижды подверглась обстрелу.

Власти Курской области также неоднократно сообщали об обстрелах села Теткино в Глушковском районе со стороны Украины. В частности, утром в четверг стало известно об обстреле спиртзавода в Теткино. Погиб водитель фуры из Воронежской области, который привез сырье на завод. Один человек получил ранения.