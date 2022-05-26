Несколько зданий пострадали при обстреле курского села со стороны Украины

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в селе Ворожба при обстреле со стороны Украины повреждения получили несколько зданий, пострадавших нет.

"Уточнения по ситуации в Суджанском районе: атаке противника была подвергнута окраина села Воробжа. Наши военные отработали цели, однако враг сумел нанести повреждения нескольким домам, в том числе зданию школы - в нем выбило стекла", - написал он в своем телеграм-канале.

Позже губернатор уточнил, что пострадал учитель школы. Он получил ранение от отлетевших осколков стекла, его состояние не требует госпитализации.

Ранее власти Курской области неоднократно сообщали об обстрелах приграничных районов со стороны Украины.

"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности был установлен в Курской области с 11 апреля в связи с ситуацией в соседней стране. Действие этого режима неоднократно продлевалось. На территории области установлены контрольные пункты наблюдения, где будут находиться военные и полиция, усилено патрулирование населенных пунктов.