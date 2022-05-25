В Белгородской области на 2 недели продлили высокий уровень террористической опасности

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о продлении действующего в регионе "желтого" (высокого) уровня террористической опасности еще на две недели.

"Главный вопрос, который сегодня стоит при организации выпускных, - это, безусловно, вопрос безопасности, исходя из той ситуации, которая сейчас складывается. В связи с этим я принял решение продлить "желтый" уровень террористической опасности", - написал глава региона на своей странице в социальных сетях.

Он добавил, что это делается для того, чтобы обеспечить максимальную концентрацию и взаимодействие всех силовых структур, чтобы гарантировать безопасность каждого проживающего на территории Белгородской области.

"Желтый" - это второй уровень по установленной шкале. Всего их три: повышенный - "синий", высокий - "желтый", и критический - "красный".

Ранее сообщалось, что торжественные линейки для выпускников школ не будут проводить в девяти приграничных муниципалитетах Белгородской области, сообщает пресс-служба областного правительства.

В 13 муниципалитетах региона "последний звонок" в школах пройдет в очном формате.

Приграничные с Украиной села Белгородской области с 24 февраля неоднократно подвергались обстрелам с украинской стороны.