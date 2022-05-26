Суд в Петербурге зарегистрировал протокол на Юрия Шевчука о дискредитации армии

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Дзержинский суд в Петербурге зарегистрировал административный протокол о дискредитации российских военных, который полиция Уфы составила на лидера группы ДДТ Юрия Шевчука, сообщила пресс-служба судов города.

Там объяснили, что затем дело будет передано судье, а судья может принять его к рассмотрению, а может вернуть составителям протокола. В пресс-службе пообещали держать читателей в курсе.

На концерте в Уфе 18 мая Шевчук высказался о любви к родине. После концерта полицейские составили на него протокол о дискредитации армии (ч. 1. статьи 20.3.3 КоАП), расценив его высказывания как провокационные.

Материалы должен был рассмотреть Советский районный суд Уфы, но по письменному ходатайству музыканта дело перевели в Петербург. Сообщалось, что Шевчук отказался давать показания по этому делу.