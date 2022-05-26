Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

Суд в Петербурге зарегистрировал протокол на Юрия Шевчука о дискредитации армии

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Дзержинский суд в Петербурге зарегистрировал административный протокол о дискредитации российских военных, который полиция Уфы составила на лидера группы ДДТ Юрия Шевчука, сообщила пресс-служба судов города.

Там объяснили, что затем дело будет передано судье, а судья может принять его к рассмотрению, а может вернуть составителям протокола. В пресс-службе пообещали держать читателей в курсе.

На концерте в Уфе 18 мая Шевчук высказался о любви к родине. После концерта полицейские составили на него протокол о дискредитации армии (ч. 1. статьи 20.3.3 КоАП), расценив его высказывания как провокационные.

Материалы должен был рассмотреть Советский районный суд Уфы, но по письменному ходатайству музыканта дело перевели в Петербург. Сообщалось, что Шевчук отказался давать показания по этому делу.

Дзержинский суд Петербург Уфа МВД Юрий Шевчук ДДТ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Котировки "Газпрома" обновили максимум с 21 февраля на новости о дивидендах

Котировки "Газпрома" обновили максимум с 21 февраля на новости о дивидендах

Совет директоров "Газпрома" рекомендовал продолжить выплаты высоких дивидендов

Дело осужденного внештатника "Радио Свобода" вернули в крымский суд первой инстанции

Путин заявил о невозможности выдавить РФ из мировой экономики

Путин заявил о невозможности выдавить РФ из мировой экономики

Высший совет ЛДПР выдвинул Слуцкого на пост председателя партии

"АвтоВАЗ" продлил простой ещё на неделю

"АвтоВАЗ" продлил простой ещё на неделю

Несколько зданий пострадали при обстреле курского села со стороны Украины