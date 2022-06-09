Белгородский губернатор сообщил об обстреле поселка Хотмыжск

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что с украинской территории был обстрелян поселок Хотмыжск Грайворонского городского округа. Он написал об этом в Telegram.

По его информации, из мирных жителей никто не пострадал. В трех домовладениях выбиты окна, повреждены крыши и заборы.

В поселке работает оперативная группа и проводит подомовой обход.

Гладков пообещал, что с пятницы в поселке постараются начать ремонт поврежденных строений.

В Белгородской области введен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности, поскольку приграничные территории после 24 февраля периодически обстреливаются.