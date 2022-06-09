Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:48

Белгородский губернатор сообщил об обстреле поселка Хотмыжск

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что с украинской территории был обстрелян поселок Хотмыжск Грайворонского городского округа. Он написал об этом в Telegram.

По его информации, из мирных жителей никто не пострадал. В трех домовладениях выбиты окна, повреждены крыши и заборы.

В поселке работает оперативная группа и проводит подомовой обход.

Гладков пообещал, что с пятницы в поселке постараются начать ремонт поврежденных строений.

В Белгородской области введен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности, поскольку приграничные территории после 24 февраля периодически обстреливаются.

Хроника 24 февраля – 09 июня 2022 годаВоенная операция на Украине
Белгородская область Хотмыжск Грайворонское Вячеслав Гладков Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

VW предложил сотрудникам нижегородского предприятия уволиться за шесть окладов

VW предложил сотрудникам нижегородского предприятия уволиться за шесть окладов

Что произошло за день: среда, 8 июня

Сергей Миронов подтвердил, что его машина сбила курьера в Москве

Владелец бренда Finlandia отразил потери в $52 млн из-за ухода из РФ

Владелец бренда Finlandia отразил потери в $52 млн из-за ухода из РФ

"Газпром" подтвердил отзыв согласия Шредера на выдвижение в СД концерна

Суд Петербурга арестовал экс-священника Курмоярова по делу о фейках о ВС РФ

Вещание радиостанции "Коммерсантъ FM" восстановлено после атаки хакеров

Вещание радиостанции "Коммерсантъ FM" восстановлено после атаки хакеров

Любовь Соболь получила реальный срок по делу о проникновении в жилище

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });