Путин сообщил канцлеру Австрии о саботаже Киевом переговоров

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин и канцлер Австрии Карл Нехаммер обсудили по телефону ситуацию на Украине, переговоры украинской и российской делегаций, проблемы глобальной продовольственной безопасности и поставки российского газа, следует из пресс-релиза Кремля.

Путин дал оценку нынешней стадии российской спецоперации и сообщил о мерах по обеспечению безопасности судоходства в Азовском и Черном морях.

"В этой связи обращено внимание на то, что украинской стороне следует как можно скорее разминировать порты для свободного прохода заблокированных судов, - сообщили в Кремле. - Кроме того, указано на саботаж Киевом переговорного процесса представителей России и Украины".

При обсуждении вопросов глобальной продовольственной безопасности, Путин подчеркнул, что "попытки возложить на Россию ответственность за сложности с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки безосновательны" и разъяснил причины сложившихся проблем, связанных, в том числе с антироссийскими санкциями.

Президент также подтвердил приверженность России соблюдению контрактных обязательств по поставкам газа в Австрию.

Ранее канцлер назвал предстоящий телефонный разговор "вкладом Австрии": "Только диалог может дать путь миру в Украине".

Путин и Нехаммер лично встречались в середине апреля в Ново-Огареве. Переговоры были закрытыми, по их окончании два лидера не выходили к прессе. Канцлер затем назвал тот разговор "прямым и жестким" и сказал, что оптимизма не испытывает. По его словам, он призывал Путина прекратить спецоперацию на Украине и говорил о "военных преступлениях" и о том, что "все ответственные должны быть привлечены к ответственности". Также сообщалось, что Нехаммер сообщил Путину о желании Зеленского провести с российским президентом прямые переговоры.