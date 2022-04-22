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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:24

Первомайское шествие "Яблока" в Москве не согласовали из-за COVID-19

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы отказалась согласовать "Яблоку" проведение в городе демонстрации на 1 мая, сославшись на сохраняющиеся ковид-ограничения, сообщила пресс-служба партии.

Пандемия коронавируса

"С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки, в целях предотвращения распространения на территории города Москвы коронавируса на основании пункта 2.6 указа мэра Москвы от 8 июня 2020 года 68-УМ "Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности" действует запрет на проведение публичных мероприятий в городе Москве", - процитировали в партии ответ департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

По этой же причине партии отказали в согласовании акции 1 мая в Новосибирске.

20 апреля региональные отделения "Яблока" подали заявки на проведение 1 мая демонстраций в Москве, Новосибирске, Екатеринбурге, Челябинске, Миассе и Магнитогорске, предложив наборы альтернативных маршрутов для шествия.

В начале марта в Москве отменили QR-коды, а также сняли все ограничения на посещение объектов общепита, театров, музеев, концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.

В середине марта мэр Сергей Собянин отменил обязательный масочный режим и социальное дистанцирование, а также обязательную термометрию и перегородки на предприятиях и в организациях.

Москва Яблоко Новосибирск
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