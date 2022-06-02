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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:59

Банкротство экс-владельцев "ВИМ-Авиа" Мурсекаевых продлено до конца ноября

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 31 мая продлил на шесть месяцев, до 11 ноября процедуру реализации имущества бывших совладельцев авиакомпании "ВИМ-Авиа" Рашида и Светланы Мурсекаевых.

Следующий отчет конкурсного управляющего должников Кирилла Ноготкова назначен на 22 ноября, говорится в определении на сайте суда.

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Ранее Арбитражный суд Москвы признал Мурсекаевых банкротами и открыл в отношении них процедуру реализации имущества 18 мая 2021 года по заявлению их бывшей компании, которая ранее также обанкротилась.

В реестр кредиторов Мурсекаева были включены требования "ВИМ-Авиа" в размере 14,6 млн рублей, Мурсекаевой - 31,5 млн рублей. Финансовым управляющим был утвержден Кирилл Ноготков.

Мурсекаевы обжаловали свое банкротство. Девятый арбитражный апелляционный суд 6 сентября оставил решение о банкротстве в силе. Не согласившись с этим, они подали кассационную жалобу, которая 11 января 2022 года была отклонена.

Созданная в 2002 году авиакомпания "ВИМ-Авиа" прекратила летать в 2017 году из-за финансовых проблем. Заявление о ее банкротстве было принято к рассмотрению в ноябре 2017 года, наблюдение введено 19 февраля 2018 года, конкурсное производство - 26 сентября 2018 года. Правоохранительные органы считают, что в банкротстве "ВИМ-Авиа" виноваты Мурсекаевы и бывшие топ-менеджеры компании.

Генпрокуратура сообщала, что в период 2015-2017 годов они закупали топливо для нужд "ВИМ-Авиа" по завышенным ценам у подконтрольных фирм, а также похищали у компании деньги. Следственный комитет заявлял, что "ВИМ-Авиа" под руководством Мурсекаева "представляла собой мошенническую схему в виде пирамиды", а ее менеджмент скрывал убытки и подделывал отчетность.

Кредиторы подали в Арбитражный суд Москвы требования к Мурсекаевым на 5,1 млрд рублей. В частности, они потребовали возвратить долг ООО "РНГО" (более 2 млрд рублей), ООО "Правовой центр "Паритет" (1,2 млрд рублей), ПАО "Русал Братск" (более 1 млрд рублей), Абсолют банку (800 млн рублей) и банку "Зенит" (47,9 млн рублей).

Суд 14 октября 2021 года включил в реестр 47,9 млн рублей задолженности банку "Зенит" (в том числе 46 млн рублей основного долга), 19 октября - требование ПАО "Русал Братск" в размере 1 млрд 13,8 млн рублей, 9 ноября - 800 млн рублей долга Абсолют банку и 7 декабря требование ООО "Домодедово Коммершл Сервисиз" (ДКС, структура одноименного аэропорта) на 300 млн рублей.

14 декабря 2021 года суд признал обоснованным требование ООО "РНГО" к Мурсекаевым на сумму 2 млрд 27,7 млн рублей (в том числе 2 млрд рублей основного долга) и включил эту сумму в реестр кредиторов должников. 19 апреля 2022 года суд включил в реестр кредиторов должника требование ООО "Правовой Центр "Паритет" в размере 1,2 млрд рублей.

Мурсекаевы сейчас арестованы заочно и находятся в розыске.

ВИМ-Авиа Рашид Мурсекаев Светлана Мурсекаева Арбитражный суд Москвы
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