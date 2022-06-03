Ректор "Шанинки" Зуев проведет в СИЗО еще три месяца

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы продлил срок содержания под стражей на три месяца ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") и директору Института общественных наук РАНХиГС Сергею Зуеву, обвиняемому в особо крупном мошенничестве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей Зуеву С. на три месяца, до 7 августа 2022 года", - сказали в суде.

Зуев был задержан в октябре 2021 года. Изначально он был помещен судом под домашний арест, однако позднее Мосгорсуд по представлению прокуратуры перевел его в следственный изолятор.

Ему предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве с денежными средствами фонда развития новых форм образования (ч.4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, Зуев причастен к хищению в 2019 году порядка 21 млн руб., предназначенных для реализации двух госконтрактов в рамках госпрограммы "Образование".

Для исполнения соглашений, считает следствие, в качестве субподрядчика фонд привлек "Шанинку", а лоббировала заключение контрактов, работы по которым предположительно не были выполнены, арестованная ныне бывшая замминистра просвещения и бывшая вице-президент Сбербанка Марина Ракова, ранее возглавлявшая фонд.

Зуеву также вменяется хищение более 20 млн руб. по обстоятельствам, как считает следствие, фиктивного трудоустройства 12 сотрудников Минпросвещения по совмещению на должности научных сотрудников в Институт общественных наук РАНХиГС в 2018-2020 годах.

Как сообщал "Интерфаксу" адвокат Дмитрий Кравченко, Зуев возместил 6 млн руб. из суммы вмененных ему хищений - по 3 млн руб. по каждому из двух эпизодов.

Кроме Зуева и Раковой, по делу задержан гражданский муж экс-чиновницы Артур Стеценко, бывшие сотрудники фонда и топ-менеджеры Сбербанка Евгений Зак и Максим Инкин, а также бывший исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова.

Крючкова - единственная из фигурантов, про которую известно, что она признала вину. Как сообщил ранее "Интерфаксу" информированный источник, в связи с этим ей была смягчена мера пресечения с содержания под стражей на домашний арест.