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Исполнительный директор "Шанинки" дала показания на ректора вуза Зуева

Исполнительный директор "Шанинки" дала показания на ректора вуза Зуева
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Исполнительный директор "Московской высшей школы социальных и экономических наук" ("Шанинки") Кристина Крючкова активно сотрудничает со следствием и дает показания на всех фигурантов дела о мошенничестве со средствами Фонда новых форм развития образования, сообщил "Интерфаксу" в четверг источник, близкий к следственным органам.

"Крючкова полностью признала свою часть вины, рассказала о схеме обналичивания похищенных денег, дала показания против ректора "Шанинки" Сергея Зуева и других фигурантов дела", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Крючкова переведена из СИЗО под домашний арест.

Кроме Зуева и Крючковой, фигурантами дела о мошенничестве также являются экс-заместитель министра просвещения РФ и бывший вице-президент Сбербанка Марина Ракова, ее гражданский муж Артур Стеценко, бывшие сотрудники фонда и топ-менеджеры Сбербанка Евгений Зак и Максим Инкин. Все они ранее были заключены под стражу.

Следствие считает, что фигуранты похитили денежные средства, выделенные в 2019 году при исполнении двух госконтрактов в рамках госпрограммы "Образование", заключенных с фондом. Последний для исполнения соглашений в качестве субподрядчика привлек "Шанинку".

Ракова, ранее возглавлявшая фонд, уже будучи замглавы Минпросвещения, лоббировала заключение соглашений, работы по которым не были выполнены, установило следствие.

В МВД заявляли, что Зуев и другие фигуранты могли похитить 21 млн руб. Вместе с тем, информированный источник пояснял "Интерфаксу", что сумма претензий к Раковой может достигать 50 млн руб.

Кристина Крючкова Шанинка Сергей Зуев

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