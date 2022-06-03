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Бывшего главу Татфондбанка Мусина скоро начнут судить по второму делу

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего предправления Татфондбанка Роберта Мусина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе надзорного ведомства.

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Он обвиняется в злоупотреблении полномочий (ч.2 ст.201 УК). Вины он не признает. Дело направят в Вахитовский суд Казани.

По версии следствия, с января 2013 года по декабрь 2016 года фигурант Муси, руководя банком, использовал свои полномочия вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц. В частности, он злоупотребил полномочиями при выдаче необеспеченных кредитов 35 аффилированным юридическим лицам, а также при выводе ликвидных и принятии на баланс переоцененных активов.

Ущерб банку от этих действий следствие оценило в сумму более 26 млрд рублей. Также оно считает, что они нанесли вред "правам и законным интересам граждан, организаций, охраняемым законом интересам общества и государства". Следствие арестовало по этому дело его имущество на 3,3 млрд рублей.

Мусин находится в СИЗО. В сентябре 2021 года Вахитовский суд признал его виновным по шести эпизодам злоупотребления полномочиями, которые привели к многомиллиардному ущербу и отзыву лицензии у банка и приговорил к 12 годам колонии общего режима.

Татфондбанк признал проблемы в декабре 2016 года и был лишен лицензии 3 марта 2017 года. 3 марта Мусина вызвали на первый допрос и он был задержан, а потом арестован. В январе 2018 года его перевели под домашний арест.

Роберт Мусин Татфондбанк Татарстан Прокуратура Татарстана Вахитовский суд Казань
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