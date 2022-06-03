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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

ЕС не признает выданные жителям Запорожья и Херсонщины российские паспорта

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Евросоюз решительно осуждает решение России облегчить процесс получения российского гражданства для жителей Херсонской и Запорожской областей Украины, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Речь идет об указах президента Владимира Путина от 25 мая и 30 мая, которые упрощают предоставление российского гражданства и выдачу российских паспортов украинским гражданам в Херсонской и Запорожской областях и такие же процедуры для детей-сирот из ДНР, ЛНР и с Украины. Евросоюз "не будет признавать эти паспорта", сказал Боррель.

ЕС также "осуждает попытки ввести российский рубль в качестве параллельной валюты с украинской гривной" и "изменить язык обучения в школах в этих частях Херсонской и Запорожской областей".

Сейчас под контролем российских военных находится вся Херсонская область и частично - Запорожская.

Евросоюз Жозеп Боррель Украина Владимир Путин Херсонская область Запорожская область
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