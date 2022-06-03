Лукашенко заверил, что Россия не собирается захватывать Украину

Александр Лукашенко Фото: AP/ТАСС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - У России нет стремления захватить Украину, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в Минске после церемонии открытия новой детской поликлиники. Его цитирует издание администрации президента "СБ. Беларусь сегодня".

"Поверьте, у Путина, военных России, у них стремления Украину захватить, еще что-то - нет. Они просто показали: с Россией надо считаться. Не надо оскорблять президента России. Не надо душить русский язык, на котором все украинцы разговаривают. Даже, как некоторые говорят, националистически ориентированные. Нет желания поработить, схватить и прочее", - сказал Лукашенко.

Также, по его словам, Россию беспокоит вопрос ее безопасности.

"Самое главное - это безопасность России. Я понимаю президента России. Мы по-разному обсуждаем темы, но я ничего не могу сказать, когда он говорит, что не только Россия, но и Беларусь находится под ударом. Нам надо думать о том, как защититься, предупредить и не допустить этого плацдарма, откуда возможно было бы нападение", - заявил президент..

Он добавил, что согласен с оценкой американского финансиста Джорджа Сороса относительно вероятности новой мировой войны. "Если в Украине сейчас не остановят, Сорос прав. Надо сейчас остановиться в Украине", - сказал он.