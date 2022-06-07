Законопроект об общероссийском детском движении "Большая перемена" прошел I чтение

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект № 126384-8 о создании в стране общероссийского движения детей и молодежи "Большая перемена".

Его представители всех думских фракций и сенаторы внесли в парламент 19 мая, в годовщину создания пионерской организации.

Документ определяет правовое положение, цели деятельности, порядок управления общественно-государственного общероссийского движения "Российское движение детей и молодёжи "Большая перемена".

Он предусматривает, что это будет массовая некоммерческая самоуправляемая организация, которая будет содействовать проведению государственной политики в интересах детей и молодежи, участвовать в воспитании детей, их профессиональной ориентации, организации досуга детей и молодежи.

Движение ставит целью создать возможности "для всестороннего развития и самореализации детей и молодежи; подготовки детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, включая формирование их мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей, традиций народов Российской Федерации, достижений российской и мировой культуры, а также развития у них общественно значимой и творческой активности, высоких нравственных качеств, любви и уважения к Отечеству, трудолюбия, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, чувства личной ответственности за свою судьбу и судьбу Отечества перед нынешним и будущими поколениями".

Также он может заниматься и другими общественно-полезными делами.

Участие в движении будет добровольным, права его участников - равными, его деятельность - открытой.

Принимать в движение будут детей от 6 лет, обучающиеся по программам начального, среднего и среднего профессионального образования, а также совершеннолетних, завершивших освоение образовательных программ среднего общего и среднего профессионального образования и участвующих в воспитании и организации досуга участников. Взрослые участники движения в законопроекте названы наставниками.

Наставниками не могут быть иностранные агенты и аффилированные с ними лица.

Структура движения будет включать в себя региональные, местные и первичные отделения. Съезд станет высшим руководящим органом движения. Создаются наблюдательный совет, координационный совет, правление.

Президент будет возглавлять Наблюдательный совет движения и утверждать состав этого совета. Предусматривается, что члены Наблюдательного совета вправе совмещать членство в набсовете с замещением госдолжности РФ или должности государственной федеральной службы.

Председатель правления будет назначаться на должность и сниматься с должности президентом по представлению председателя координационного совета. Председатель правления будет считаться госслужащим.

19 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя законопроект, заверил, что речи о возрождении пионерского движения не идет. "Это не просто движение школьников, а более широкого контекста, более широких возрастных рамок. Это и школьники, и молодые люди, молодежь. Здесь идея создать движение, с котором уже нынешние все организации могут солидаризироваться", - объяснил он.

Министр просвещения Сергей Кравцов предложил создавать в школах ячейки новой организации при советниках директоров по воспитанию.