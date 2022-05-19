Школам предложили создавать ячейки "Большой перемены" при советниках по воспитанию

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В школах первичные ячейки создаваемой общероссийской молодежной организации "Большая перемена" могут быть созданы при советниках директора по воспитанию, предположил министр просвещения Сергей Кравцов на фестивале "Большой школьный пикник", организованном Российским движением школьников (РДШ).

Законопроект о создании такого движения был подготовлен после того, как в апреле такую инициативу высказала школьница на мероприятии с участием президента Владимира Путина, 19 мая эта инициатива была внесена в Госдуму.

"По поводу школы - это тоже было предложение ребят, школьников. Понятно, что большую часть времени ребята проводят в школе, для них это привычно, когда в школе будут так называемые первичные организации, сами ребята их будут создавать. Возможно, это тоже надо обсуждать, спросить мнения ребят. Если они решат, что это будут советники, наверно это может быть, и насколько мне известно, советники к этому готовы. Советники директора по воспитательной работе", - сказал министр.

Он добавил, что имевшиеся опасения по поводу введения должности таких советников "развеялись" за прошедший учебный год их работы.

"Это молодые, талантливые учителя, которые прошли соответствующий отбор, прошли подготовку во всероссийском центре "Артек", и они своим примером зажигают школьников, организуют экскурсии, школьные театры", - отметил Кравцов и добавил, что к 2014 года театры и спортивные секции должны появиться в каждой школе.

"На наблюдательном совете АНО "Страна возможностей" Владимир Владимирович озвучил решение, что к первому сентября этого года еще в 35 регионах должны появиться советники по воспитанию, и на следующий год уже во всех регионах Российской Федерации", - сказал ранее на этом же фестивале замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Советники директоров школ по воспитанию появились в 2021 году в школах десяти регионов в порядке эксперимента и в федерального проекта "Патриотическое воспитание".

В законопроекте о создании общероссийского детско-молодежного движения "Большая перемена" говорится, что оно будет участвовать в воспитании детей, их профессиональной ориентации, организации досуга. Принимать в движение будут с шести лет, в его структуре будут региональные, местные и первичные отделения, набсовет организации возглавит президент.