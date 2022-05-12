Медведев заявил о риске прямого конфликта с НАТО и "перехода в полноценную ядерную войну"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - "Накачивание" Украины оружием стран НАТО повышает риск прямого столкновения государств альянса с Россией с риском перехода конфликта в полноценную ядерную войну, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Накачивание странами НАТО Украины оружием, подготовка её войск к использованию западной техники, отправка наёмников и проведение учений стран альянса у наших границ повышают вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с Россией вместо ведущейся ими "войны по доверенности". У такого конфликта всегда существует риск перехода в полноценную ядерную войну", - написал Медведев в своём телеграм-канале.

Это, подчеркнул он, "будет катастрофическим для всех сценарием".