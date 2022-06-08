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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:11

Захарова потребовала прекратить травлю российских СМИ в США

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Россия будет соразмерно отвечать на действия американских властей в отношении российских СМИ в США, заявила на брифинге представитель российского МИД Мария Захарова.

Дипломатическое противостояние

По ее словам, "российским СМИ и журналистам на территории США созданы невыносимые условия существования, профессиональной и хозяйственной деятельности".

"Визы соответствующих категорий не выдаются, а без них аккредитации не оформляются и не продляются. Возможно, каким-то журналистам, каких вы считает правильными и нужными, возможно вы им все делаете. Но в большинстве своем российские журналисты, к сожалению, сталкиваются с колоссальными трудностями в получении и продлении американских виз", - уточнила она.

Кроме того, по ее словам, российским журналистам не открывают "корпоративные и личные расчетные счета".

"А те счета, которые были ранее открыты корпунктами, журналистами - заблокированы, переводы из России и в Россию жестко ограничены", - добавила Захарова.

"Если в Госдепартаменте, в Вашингтоне в целом, в Белом доме - где там они придумывают все гонения, не передумают травить и уничтожать российские СМИ и российских журналистов, мы естественно будем действовать соразмерно", - пообещала представитель МИД.

Из-за этих проблем на Смоленскую площадь 6 июня пригласили руководителей московских представительств американских СМИ. Им разъяснили возможные последствия для их работы от ответных мер Москвы на ущемления прав российских журналистов в США.

Комментируя итоги этой встречи, Захарова сказала, что американцам "рассказали попунктно, что творится с их российскими коллегами за рубежом, в первую очередь, в США".

"Для того, чтобы эффект был посильнее, мы сказали, что все то же самое, если оно не прекратится в Штатах, мы начнем делать в отношении американских журналистов в России, - отметила добавила она. - Пока мы не услышали конструктивных предложений. Время пошло".

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что "США продолжают выдавать визы профессиональным российским журналистам" и не отзывали аккредитации ни у кого из российских журналистов, работающих в США.

США МИД Мария Захарова Нед Прайс Госдепартамент
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