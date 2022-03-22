Салливан заверил, что у США нет планов закрывать посольство в Москве

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты не собираются закрывать свою дипмиссию в Москве, заявил во вторник посол США в РФ Джон Салливан.

"Я сразу хочу сказать, что у Соединенных Штатов нет намерений закрывать посольство в Москве, а президент Байден не имеет намерений отзывать меня в качестве посла. И я прекрасно знаю из бесед с президентом и с госсекретарем Блинкеном, насколько важно иметь дипломатическое представительство в России", - сказал американский дипломат в интервью "Новой газете".

Салливан отметил: "Тем не менее мы видели знаки со стороны российского руководства, показывающие, что дипломатические отношения могут быть прекращены".

Так, он напомнил, что "бывший президент и нынешний заместитель секретаря Совета Безопасности Дмитрий Медведев как-то заявил, что это возможно – закрыть посольства на замок и смотреть друг на друга в бинокль и через прицелы".

"И вчера мы слышали заявление российского МИДа, в котором было высказано предположение, что отношения между нашими странами могут прерваться. Прямыми словами это не было высказано, однако такая угроза прозвучала. Поэтому осторожное и внимательное планирование требует того, чтобы в свете таких заявлений мы были готовы к подобным событиям", - сказал американский посол.

"Но я хотел бы подчеркнуть, что это не то, чего хотят Соединенные Штаты", - отметил Салливан.