Минпромторг разработает новые инструменты поддержки "АвтоВАЗа"

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Минпромторг разрабатывает план по выведению "АвтоВАЗа" на ритмичный режим работы для достижения долгосрочной устойчивости предприятия. Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли Альберт Каримов журналистам во вторник.

"Для "АвтоВАЗа" как флагмана автомобильной промышленности РФ мы планируем максимально возможно использовать все инструменты, которые есть в распоряжении Минпромторга. (...) Сейчас разрабатываем план совместных действий, и это для нас приоритетная задача", - сказал Каримов.

По его словам, план предусматривает выработку новых инструментов в части производства автокомпонентов, их локализации, а также инструментов стимулирования спроса.

"В ближайшее время сосредоточимся на том, чтобы привести эти инструменты к требованиям сложившейся ситуации. Чтобы они были максимально эффективны и для выведения предприятия на ритмичный режим работы, (...) и его долгосрочной устойчивости", - отметил Каримов.

Полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров (работал в должности президента "АвтоВАЗа" в период 2009-2013 годов - ИФ) выразил уверенность в успешном будущем завода, отметив, что, решая вопросы поставок автокомпонентов, "нельзя забывать о модельном ряде и расширении рынка".

"Каким я вижу будущее "АвтоВАЗа"? Успешным. Непростой период придется пережить. Важно наладить цепочку логистических поставок. (...) Но не надо забывать о модельном ряде и о развитии рынка в дальнейшем. Многие трудности пережил "АвтоВАЗ", есть опыт их преодоления (...) Понятно, что со стороны государства, с нашей стороны будет оказана необходимая помощь", - сказал Комаров.

В свою очередь, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что уровень взаимодействия между предприятием и властями выйдет на качественно новый уровень.

"АвтоВАЗ" из-за дефицита полупроводников вводит временные приостановки производства с середины прошлого года. Так, с целью недопущения значительного сокращения заработка сотрудников руководство предприятия перенесло на период с 4 по 25 апреля 2022 года корпоративный отпуск, ранее запланированный на период с 25 июля по 14 августа. За это время компания планировала накопить запас компонентов для обеспечения более стабильной работы предприятий в Тольятти и Ижевске в мае. Однако после плановой приостановки производства в связи с корпоративным отпуском и майскими праздниками, продлившимися с 30 апреля по 11 мая, завод был вынужден объявить о простое на период с 11 по 13 мая, а затем с 16 по 20 мая, с 23 по 27 мая.

По данным пресс-службы "АвтоВАЗа", численность сотрудников всей группы (АО "АвтоВАЗ" и ООО "Лада Ижевск") насчитывает 41 тыс. человек, только АО "АвтоВАЗ" – 32,5 тыс. человек.

Владельцем 100% российского автопроизводителя до конца 2021 года была нидерландская Alliance Rostec Auto B.V., принадлежащая "Ростеху" (32%) и Renault Group (68%). В конце 2021 года завершился перевод 100% акции "АвтоВАЗа" в российскую юрисдикцию, под эгиду местного ООО "Лада Авто Холдинг", доли в котором у акционеров были такими же: 68% на 32%.

После начала военной операции РФ на Украине Renault заявила о прекращении производства на своем московском заводе и планах пересмотра участия в капитале "АвтоВАЗа". Соглашение о передаче активов французского автоконцерна в госсобственность РФ было подписано в середине мая. Оно предполагает, что контрольный пакет в "АвтоВАЗе" (67,7%) Renault передает под управление ФГУП "Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ" с опционом обратного выкупа в течение 6 лет.

"АвтоВАЗ" 23 мая сообщил о назначении нового гендиректора. Им стал экс-глава Минтранса РФ и бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга по вопросам транспортной инфраструктуры, инвестиционной политики и туризма Максим Соколов.

Сделка по передаче НАМИ доли Renault в "АвтоВАЗе" закрыта 24 мая.