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"АвтоВАЗ" запланировал возобновить выпуск моделей Granta на следующей неделе

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" планирует возобновить выпуск моделей Lada Granta в течение следующей недели, сообщила компания.

Как отметили в "АвтоВАЗе", в рамках подготовки к перезапуску линии Granta (СКП Kalina) в пятницу стартовала сварка кузовов, 7 июня будет заполнена линия окраски.

"Выпуск первых товарных автомобилей намечен на среду, 8 июня, о чем будет сообщено дополнительно. Также возобновлена работа других подразделений компании (производство двигателей, шасси, штамповочное производство, логистика и др.), которые обеспечивают производство Granta", - отметили в компании.

Информированный источник ранее сообщал "Интерфаксу", что планируется сборка спецверсии Lada Granta, не уточняя детали. СМИ сообщали, что "облегченная" версия может быть лишена ABS, подушек безопасности, "ЭРА-ГЛОНАСС" и других систем с дефицитными компонентами.

В пресс-службе "АвтоВАЗа" ранее говорили, что с 6 июня по 4 сентября завод будет работать в четверхдневном режиме.

На тольяттинском заводе "АвтоВАЗа", который сейчас находится в простое, работали три сборочные линии: по выпуску Lada Granta (СКП Kalina), семейства Niva (N3), а также линия B0, где выпускались Lada Largus и Lada Xray и модели Renault Logan и Renault Sandero.

Первичная профсоюзная организация предприятия на своей странице "ВКонтакте" сообщала, что линии В0 и Niva с 6 по 10 июня включительно будут в простое из-за отсутствия комплектующих.

АвтоВАЗ Lada Granta
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