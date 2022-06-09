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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:38

"Красная поляна" вложит 16,6 млрд рублей в строительство гостиницы в Сочи

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - НАО "Красная Поляна", контролируемое структурами бывшего главы Минсельхоза Александра Ткачева, планирует инвестировать 16,6 млрд рублей в строительство гостиничного комплекса "Зеленая резиденция", а также в объекты гастрономического туризма в Сочи.

Как сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края, соглашение об этом будет подписано на Петербургмскм международном экономическом форуме.

Проект предусматривает строительство гостиничного комплекса с апартаментами, торговыми помещениями, объектами общепита, конгресс-центром, конференц-залами и рекреационными зонами на курорте "Красная Поляна". Кроме того, там будет построен многофункциональный центр гастрономического туризма Redpeak, общежитие для сотрудников курорта "Красная Поляна" на 320 мест.

Предполагаемый срок реализации проекта - 5 лет, за счет него будет создано 800 рабочих мест.

Ткачев в последние несколько лет активно инвестирует в объекты курортной недвижимости премиум-сегмента в Сочи. В частности, "Красная Поляна" сообщала о намерении в ближайшие 10 лет вложить 46 млрд рублей в развитие одноименного горнолыжного курорта. На первом этапе на курорте появится клубный поселок "Шале 1032". Также проект предусматривает строительство двух новых отелей и ввод комплекса апартаментов, говорил гендиректор компании Андрей Круковский. Сейчас там строят клубынй поселок.

В ближайшие годы "Красная поляна" инвестирует 35 млрд рублей в строительство горного экокурорта "Лагонаки" в Адыгее, более 16 млрд рублей - в строительство курорта в Ялте "Ялта-парк" по аналогии с сочинским "Сочи-парком".

Также в конце прошлого года компания "Сочи-парк пять плюс" (контролируемая структурами Ткачева) сообщала, что планирует построить в Пицунде (Абхазия) гостиничный комплекс стоимостью 20 млрд рублей. Гостиничный и апартаментный комплекс "Москва Резорт" разместится на площади более 45 га. В главном здании гостиницы будет 700 номеров, сообщал Ткачев в ходе презентации проекта главе Абхазии в декабре.

Семье Ткачева принадлежит и один из крупнейших агрохолдингов в России - "Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева", объединяющий 29 сельхозпредприятий, с земельным банком в 665 тыс. га. В сентябре 2021 года Ткачев официально открыл винодельческий и ресторанно-дегустационного комплекс "Шато де Талю" в Геленджике стоимостью 2,6 млрд рублей.

Сочи Красная поляна Краснодарский край Александр Ткачев Сочи парк пять плюс Шато де Талю
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