Глава Barry Callebaut в РФ и СНГ: такого сумасшедшего роста цен на сырье я не видел больше 30 лет

Патрик Отфанн рассказал, с чем связан интерес крупнейшего производителя промышленного шоколада к российскому рынку

Глава Barry Callebaut в РФ и СНГ: такого сумасшедшего роста цен на сырье я не видел больше 30 лет Фото: Пресс-служба

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Крупнейший мировой производитель промышленного шоколада и какао-продуктов Barry Callebaut, который объединяет более 60 предприятий, в прошлом году увеличил число своих предприятий в России до трех, купив обанкротившуюся фабрику в Калининграде.

О том, с чем связан интерес компании к российскому рынку и рынкам стран СНГ, какие новые каналы реализации продукции она ввела из-за ограничений на фоне пандемии, как работает в условиях резкого роста цен на сырье и как трансформирует рыночные тренды в новые маркетинговые решения, в интервью "Интерфаксу" рассказал генеральный директор Barry Callebaut в России и СНГ Патрик Отфанн.

- Компания "Барри Каллебаут НЛ Раша" работает в России с 2007 года. Что собой в настоящее время представляет производство? Каковы мощности предприятий?

- В России у нас три фабрики. Первая была построена, как говорится, в чистом поле в 2007 году в Московской области - в Чехове. Ее мощность составляет 38 тыс. тонн в год, в основном она выпускает темный и молочный шоколад и высококачественную глазурь на эквиваленте какао-масла.

Владельцем второй фабрики Barry Callebaut стал после покупки в 2019 году российской компании "Инфорум", она находится в Касимове Рязанской области. Ее мощности рассчитаны на производство 60 тыс. тонн продукции в год. Она выпускает в основном глазури, начинки, белый шоколад. Там же установлена новая линия, которая может производить линейку цветных и ароматизированных шоколадов и глазурей.

Третью фабрику мы открыли в августе 2021 года в Калининграде после покупки этой площадки на аукционе. Сейчас она может производить 12 тыс. тонн продукции в год. Но уже в этом году мы планируем расширение ее мощностей до 25 тыс. тонн. Эта фабрика может производить темные и молочные лауриновые и нелауриновые глазури в жидком виде, в виде легкоплавких дисков, а также начинки. После установки дополнительных мощностей к ассортименту добавятся белые глазури. В целом все фабрики взаимозаменяемые, но у них есть определенная специализация.

Помимо этого, у компании есть офис в Москве и Академия шоколада, которая входит в сеть экспертных центров Barry Callebaut по всему миру. Всего у группы Barry Callebaut 25 Академий шоколада и российская - вторая по величине в мире после бельгийской. Но это только экспертный центр. Там установлено оборудование для изготовления изделий вручную, потому что там происходит разработка и изготовление инновационных концептов, которые мы предоставляем клиентам в штучных экземплярах, и дальше обсуждаем возможности введения этих концептов в их ассортимент.

У нас две основные категории клиентов. Прежде всего, это индустриальные, им мы отгружаем продукцию в промышленных масштабах. Вторые - так называемые клиенты сегмента "гурмэ": шефы-кондитеры, шоколатье, цеха по производству кондитерских изделий ручной работы, рестораны, пекарни, кондитерские, кафе.

- Сколько продукции реализовали российские фабрики в 2021 году? Какова динамика?

- Если говорить об объемах продаж, которые включают локально произведенную и импортированную продукцию, в 2021 финансовом году, а именно - с сентября 2020 года по август 2021 года, то по сравнению с предыдущим годом рост составил 32%.

- В 2020 году выручка компании в России превысила 11 млрд рублей. А данные за 2021 год уже есть?

- Отчетность компании за 2021 год по российским стандартам будет опубликована до 30 апреля, пока в процессе подготовки.

- С чем связаны планы по расширению производства в России, в частности, приобретение производственной площадки в Калининграде?

- Мы растем очень быстро в России и поэтому, безусловно, ищем возможности для расширения. Такая возможность появилась в прошлом году в Калининграде. К сожалению, местная фабрика обанкротилась, но для нас это была отличная возможность, потому что именно в тот момент мы искали способы расширить мощности в России.

Мы понимали, что это не очень хороший подход - сконцентрировать все мощности в таких близких регионах, как Московская и Рязанская области. Лучше распределить их по территории страны. Важно еще и то, что Калининградская область имеет статус свободной экономической зоны, и это большое преимущество как раз компенсирует те недостатки, которые возникают в связи с логистикой.

- Каков объем инвестиций в расширение фабрики в Калининграде?

- Могу только сказать, что это достаточно серьезные инвестиции. Помимо расширения мощностей в Калининграде, в настоящее время мы увеличиваем мощности фабрики в Чехове.

После завершения этой работы в совокупности три фабрики будут иметь мощности порядка 137 тыс. тонн продукции в год.

- Когда на эти мощности предприятия выйдут?

- Это случится достаточно скоро. Модернизация фабрики в Калининграде должна завершиться в марте, а расширение мощностей в Чехове планируем закончить до конца этого года.

- Планируются ли новые приобретения в России?

- Российский рынок является третьим в мире рынком шоколада и глазурей по величине. Он крайне важен для группы Barry Callebaut, и это тот рынок, где мы хотим расти быстро. И если мы сравним долю нашей компании с другими рынками, где Barry Callebaut работает, то видим, что у нас действительно есть потенциал для роста в России.

Сегодня 25% изделий из шоколада и какао, которые потребляются в мире, содержат продукцию Barry Callebaut. В России эта доля меньше - порядка 10%. Поэтому у нас еще большой потенциал для роста.

Что же касается новых приобретений, то говорить об этом пока рано. Сейчас, как уже говорил, мы активно занимаемся расширением площадки в Калининграде, где уже создано 92 новых рабочих места. А вообще у нас хорошие темпы роста - три года назад была одна площадка, сейчас уже три плюс обновленная Академия шоколада. Все это позволяет оказывать хороший сервис клиентам и предлагать им более широкий портфель продукции, чем мы могли это делать раньше.

- Как на работу и планы компании повлияла пандемия? Переводились ли офисные сотрудники на удаленный режим работы? Потребовались ли дополнительные затраты на профилактические меры на предприятиях?

- Офисные сотрудники работают удаленно с марта 2020 года. И делают это достаточно эффективно. Сейчас мы начали потихоньку возвращать сотрудников в офис, но только тех, кто сделал прививку. Но работать постоянно в офисе необязательно, приходить или нет - сотрудники принимают решение сами.

При этом на фабриках у нас действуют очень жесткие меры безопасности и сегрегации - это когда одна смена отделена от другой и люди не пересекаются.

Конечно, мы мотивируем сотрудников прививаться, проводим образовательные мероприятия, приглашаем врачей для консультаций.

- Были ли проблемы в связи с ограничением работы HoReCa из-за COVID-19?

- Конечно же, пандемия в первую очередь коснулась той части бизнеса, которая называется "гурмэ". Именно она большую часть продукции реализует в HoReCa. И поскольку кафе и рестораны были закрыты, конечно же, продажи снизились. К счастью, период закрытия не был длительным, и через несколько месяцев продажи стали снова расти.

Вместе с тем мы отнеслись к пандемии как к новой возможности и стали активно развивать онлайн-продажи, создали онлайн-форматы, чтобы взаимодействовать с клиентами, запустили маркетинговые активности онлайн. Это тоже помогло восстановить продажи.

Уникальность нашего бизнеса состоит в том, что мы продаем продукцию как индустриальным клиентам, так и клиентам в секторе "гурмэ". Практически никто из наших конкурентов в Европе не имеет такой возможности. Такая комбинация - достаточно серьезное преимущество.

Могу сказать, что в целом мы справились с этим кризисом достаточно успешно.

- Каковы доли этих сегментов в объемах производства, в выручке?

- Основа, конечно, индустриальные клиенты. На долю бизнеса "гурмэ", к которому относятся продажи и в HoReCa, и в пекарни, и для шоколатье, делающих конфеты вручную, приходится порядка 10% в натуральном объеме. В выручке, конечно же, этот показатель больше.

- Испытывала ли компания проблемы с поставками сырья из-за разрыва логистических цепочек в связи с пандемией? Какова доля импортного сырья в производстве?

- Если мы говорим о продукции для индустриальных игроков, то доля импортного сырья составляет от 75% до 85%.

Конечно же, как и многие другие поставщики, имеющие дело с трансграничными перевозками, мы столкнулась с рядом проблем. Прежде всего, это увеличение сроков поставки заказанной продукции. Особое влияние на ситуацию оказывают проблема с нехваткой автомобильного транспорта в Европе, задержки в контейнерных перевозках из-за возросшего спроса и недостаточного предложения, а также ограничения на границе.

В частности, с прошлого года остается закрытым один из важных погранпереходов на польско-белорусской границе, а проезд через оставшиеся пункты пропуска стал более длительным. Морские порты Санкт-Петербургского узла также не справляются с резко возросшим грузопотоком и создают непредсказуемые задержки. Были и проблемы с наличием сырья.

Но самая большая проблема - это, конечно же, рост цен на сырье. Я более 30 лет работаю в кондитерской отрасли - и такого сумасшедшего роста цен на сырье не видел ни в один год. Все компоненты - будь то сахар, какао, сухое молоко - значительно выросли в цене.

Нам, правда, было чуть легче, потому что мы всегда страхуем заказы сырья. Когда заключаем контракт с клиентом и когда он подтверждает объем, мы сразу же заказываем сырье под этот объем.

- Компания повышала цены на свою продукцию или планирует это делать?

- Мы делаем предложения клиентам на основе той цены на сырье, которая есть на рынке. И как только что-то меняется, мы тоже меняем цены. Это в большей степени касается гурмэ-бизнеса, поскольку с ним не совсем получается так, как с индустриальными клиентами, застраховать разницу в цене - продажи небольшие.

Но поскольку клиенты - это наша ключевая ценность, мы постоянно стараемся найти компромиссы с поставщиками, чтобы удержать цены.

- Какова экспортная программа компании? Сколько продукции экспортируется? В какие страны?

- На долю экспорта в прошлом финансовом году пришлось 10% продаж. Основные покупатели - это страны СНГ, Грузия, Украина, Молдавия. Причем тут учитывается как продукция, произведенная в России, так и импортная.

Мы уделяем этим странам большое внимание, стимулируем продажи и проводим рекламные кампании для этих рынков. Сталкиваемся и с проблемами. В 2021 году, наконец, наладили поставки продукции в Туркменистан, что оказалось весьма непростой задачей в силу специфики этой страны.

- С учетом того, что компания имеет сеть академий шоколада, как вы влияете на формирование продуктового портфеля клиентов с учетом рыночных трендов?

- Это одна из сильных сторон Barry Callebaut. У нас есть очень глубокое знание и понимание потребительских предпочтений, и в целом - куда идет рынок. И на мировом, и на локальных уровнях. Мы хотим быть не просто поставщиком ингредиентов, а партнером, который вдохновляет своих клиентов на инновации, доставляет готовые концепции. Поэтому постоянно отслеживаем те тренды, которые есть на рынке, и предлагаем партнерам следовать им.

Наша задача - оказывать полную маркетинговую поддержку. Для этого анализируем портфель продукции компании, предлагаем готовые идеи и решения, которые полностью соответствуют и возможностям клиентов, и тому, в каких сферах они хотят развиваться, помогаем запустить их на рынок. Мы предлагаем готовые концепты, которые они могут не просто посмотреть, а попробовать, понюхать, что тоже очень важно при принятии решения.

- А куда, на ваш взгляд, сейчас идет российский рынок шоколада? Как меняются потребительские настроения и какие готовые концепты вы предлагаете именно для российских участников?

- Российский рынок, который, как уже говорил, является третьим рынком в мире, четко повторяет мировые тренды, но более медленными темпами.

Сейчас мы видим, что в целом он вернулся на уровень 2019 года, в 2020 году было небольшое проседание. Объем рынка кондитерских изделий составляет 3,9 млн тонн, из которых 30% - шоколадная продукция. Этот сегмент показывает некоторое снижение в продажах, но при этом в нем есть категории, как, к примеру, шоколадные пасты, которые показывают хороший рост, до 20%.

Самый крупный сегмент в категории шоколада - это плитки. Причем эта категория становится более сложной. Даже многие плитки сейчас похожи на большую шоколадную конфету с различными включениями, декорами, начинками. Производители стараются удивить потребителями новинками и инновациями. Мы также видим, что на рынке появляется все больше различных решений и вариантов для веганов, хотя все еще не на уровне европейских стран.

Общее потребление шоколада в России остается достаточно стабильным - около 4,4 кг в год, но это гораздо ниже, чем в европейских странах. Например, в Швейцарии это 11 кг шоколада в год. Российские потребители любят молочный шоколад, на который приходится почти 70% потребления, но мы отмечаем, что набирают популярность смешанные и цветные шоколады.

Хорошо растет экспорт российской кондитерской продукции, причем увеличиваются поставки халяльных и кошерных продуктов.

С пандемией люди стали больше заботиться о здоровье и покупают те продукты, в которых есть что-то такое, что добавляет пользу. Многие стали готовить дома, чтобы порадовать себя в условиях пандемии. Это, кстати, нам очень помогло, потому что начали развиваться онлайн-продажи.

Очень ясно развивается тренд мультисенсорики, когда потребителям хочется абсолютно разных ощущений - и запаха, и цвета, и текстуры. Они хотят, чтобы десерт был не только вкусным, но еще и красивым, чтобы можно было его сфотографировать и показать друзьям. Сейчас ведь как - не выложил в интернет, значит, ничего не ел.

Кроме того, серьезно растет содержание какао в продуктах, просто всплеск видим.

В целом же российский рынок шоколада достаточно сбалансирован. Да, в пандемию мы увидели, что потребители, с одной стороны, меньше тратили на шоколад, но с другой стороны - повысился их интерес к новым вкусам, более красивым украшениям десертов с шоколадом.

Но больше информации о трендах у нас будет во втором квартале этого года, когда завершим исследование российского рынка шоколада.