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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:16

Что произошло за день: пятница, 10 июня

Снижение Банком России ключевой ставки, арест Олега Митволя, новый главный тренер "Спартака"

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Банк России снизил ключевую ставку на 150 б.п. - до 9,5%. Это февральский досанкционный уровень. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что низкие темпы роста цен не являются устойчивыми, для стандартных шагов в ДКП ситуация слишком неопределенная. Банк России не закладывает в свой базовый прогноз риск возникновения стагфляции в стране. Регулятор намерен разобраться с введением некоторыми банками комиссий по валютным счетам.

- Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь арестован в Красноярске. По данным источника, перед этим он был задержан во "Внуково". Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что Митволь признал вину по делу о хищении более 900 млн рублей и пошел на сделку со следствием. Информированный источник "Интерфакса" сообщил, что арест Митволя может быть связан с хищением средств, выделенных на строительство метро в Красноярске.

- "Мосбиржа" задумалась о делистинге фондов группы FinEx. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что они созданы не по российскому законодательству, осуществляются в иностранном праве и России не поднадзорны.

- В Госдуму внесен законопроект об ограничении доли иностранных компаний в онлайн-сервисах по размещению объявлений. Предусмотренный документом порог - 20%. Правительству предлагается дать право устанавливать отдельные случаи, порядок интеграции и взаимодействие сервисов онлайн-объявлений с ЕСИА и порталом "Госуслуги".

- В МИД РФ отказали приговоренным в ДНР к казни британцам в статусе военнопленных. Официальный представитель министерства Мария Захарова заявила, что приговоренные к смертной казни Эйден Аслин и Шон Пиннер в соответствии с международным гуманитарным правом не являются комбатантами.

- В РФ зафиксирован рост числа безработных и работников, находящихся в простое. Безработных за неделю стало больше на 608 человек (всего 687 тысяч), число работников в простое выросло на 3,7 тысячи (всего 135,6 тысячи).

- Журналист Илья Азар оштрафован на 60 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. В Хамовническом суде Москвы уточнили, что поводом для возбуждения административного дела стал пост журналиста в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) про Украину.

- Новым главным тренером "Спартака" стал 33-летний испанец Гильермо Абаскаль. Он начинал тренерскую карьеру в юношеской команде "Севильи", затем возглавлял швейцарские "Кьяссо" и "Лугано", был главным тренером итальянского "Асколи" и греческого "Волоса". В начале года Абаскаль получил приглашение от "Базеля", команда заняла второе место в чемпионате страны.

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