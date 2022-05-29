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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:58

СКР возбудил уголовные дела об обстрелах поселков под Брянском и Курском

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Расследуются факты артобстрелов поселков в Брянской и Курской областях со стороны Украины, сообщает СКР.

"Со стороны Украины были обстреляны населенный пункт Горналь в Курской области и приграничный поселок Зерново в Суземском районе Брянской области", - говорится в сообщении.

Подробности и инцидентов не сообщаются.

Следователи намерены установить причастных и привлечь их к уголовной ответственности.

Хроника 24 февраля – 29 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
СКР Украина Брянская область Курская область
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