СКР возбудил уголовные дела об обстрелах поселков под Брянском и Курском

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Расследуются факты артобстрелов поселков в Брянской и Курской областях со стороны Украины, сообщает СКР.

"Со стороны Украины были обстреляны населенный пункт Горналь в Курской области и приграничный поселок Зерново в Суземском районе Брянской области", - говорится в сообщении.

Подробности и инцидентов не сообщаются.

Следователи намерены установить причастных и привлечь их к уголовной ответственности.