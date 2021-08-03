Суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство об УДО убившего жену-модель фотографа

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Чкаловский районный суд Екатеринбурга во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении фотографа Дмитрия Лошагина, осужденного за убийство жены-модели, сообщили "Интерфаксу" в суде.

В суде добавили, что постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 10 дней. Кроме того, согласно решению суда, Лошагин после освобождения должен явиться по месту прописки в органы правопорядка и появляться там ежемесячно, также фотограф должен в течение месяца трудоустроиться на работу.

Ранее сообщалось, что 7 декабря 2020 года Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство Лошагина и заменил ему неотбытую часть наказания в колонии на ограничение свободы сроком на три года и 25 дней. Прокуратура и потерпевшая сторона обжаловала данное решение. В феврале текущего года Свердловский областной суд отменил это решение.

24 июня 2015 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал Лошагина виновным в убийстве жены-фотомодели Юлии Прокопьевой и приговорил его к десяти годам колонии строгого режима. Свердловский облсуд 9 сентября 2015 года после рассмотрения апелляционной жалобы защиты осужденного уменьшил срок заключения до девяти лет и десяти месяцев в колонии строгого режима.

По версии следствия, Лошагин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры до смерти избил жену. После этого фотограф вывез тело в лес недалеко от Старомосковского тракта. Чтобы скрыть следы преступления и затруднить опознание девушки, он облил ее голову легковоспламеняющейся жидкостью и поджег, после чего скрылся.

От назначенного срока Лошагин отбыл около семи лет.