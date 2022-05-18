Осужденный за убийство жены-модели фотограф вновь пытается освободиться по УДО

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Екатеринбургский фотограф Дмитрий Лошагин, отбывающий срок в колонии за убийство жены-модели, подал новое прошение об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Чкаловского районного суда Екатеринбурга.

"Заявление (об УДО - ИФ) поступило от адвоката 13 мая", - сказала собеседница агентства.

Дата заседания пока не назначена.

По данным следствия, пьяный Лошагин в ночь на 23 августа 2013 года во время ссоры до смерти избил жену-фотомодель Юлию Прокопьеву, после чего вывез ее тело в лес недалеко от Старомосковского тракта. Чтобы скрыть следы преступления и затруднить опознание девушки, он облил ее голову легковоспламеняющейся жидкостью и поджег, а затем скрылся.

24 июня 2015 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал Лошагина виновным в убийстве и приговорил его к десяти годам колонии строгого режима. В сентябре того же года Свердловский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу, уменьшил фотографу срок заключения до девяти лет и десяти месяцев в колонии строгого режима.

7 декабря 2020 года Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство Лошагина и заменил его оставшийся срок наказания в колонии ограничением свободы сроком на три года и 25 дней. Но прокуратура и потерпевшая сторона обжаловали данное решение, в феврале 2021 года Свердловский областной суд его отменил.

3 августа 2021 года Чкаловский районный суд Екатеринбурга опять удовлетворил ходатайство Лошагина об УДО, но в сентябре облсуд отменил это решение.

22 октября 2021 года Чкаловский районный суд Екатеринбурга, повторно рассмотрев ходатайство фотографа об УДО, отказал ему в его удовлетворении. Защита обжаловала данное решение, но облсуд оставил его без изменения.