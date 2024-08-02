США продолжат работать над освобождением экс-сотрудника посольства в РФ Фогеля

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Первый заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер обратился к бывшему сотруднику американского посольства в РФ Марку Фогелю, который находится под стражей в России и не участвовал в сделке по обмену.

Файнер сказал, что администрация президента США "продолжит работать над освобождением Марка и других американцев, которые находятся в плену в различных странах по всему миру".

Он также заявил, что отношения между США и Россией остаются сложными после обмена освобожденными из тюрем. "У нас по-прежнему серьезные разногласия", - сказал Файнер телеканалу CNN.

По его словам, в переговорах по обмену между Россией и США не было доверия. "Все должно было быть проверено многократно", - отметил он.

Файнер подчеркнул, что освобождение американцев отвечает интересам США и поддерживается американским народом.

1 августа в аэропорту Анкары состоялся обмен 26 освобожденных из тюрем РФ и стран Запада.

Как сообщили в ЦОС ФСБ, в результате него на родину возвращены восемь граждан России, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО, а также несовершеннолетние.

Бывший сотрудник американского посольства в Москве Фогель был задержан с наркотиками в "Шереметьево" 15 августа 2021 года. Свою вину в суде американец признал в полном объеме, он был приговорен к 14 годам колонии за контрабанду наркотиков и их незаконный оборот.