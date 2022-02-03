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Американец Фогель пожаловался на отсутствие связи с родными из СИЗО

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Американец Марк Фогель, арестованный в РФ по делу о контрабанде наркотиков, пожаловался на трудности со связью с родными. Об этом сообщили "Интерфаксу" в столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

"Фогель рассказал членам комиссии, что его жена, сын и 92-летняя мать не могут поддерживать с ним связь, поскольку переписку и телефонные звонки в СИЗО можно осуществлять только на русском языке, а он сам и члены его семьи русским языком не владеют", - сказал член ОНК.

По его словам, сам Фогель говорит, что был учителем истории, в Россию приехал работать в школе.

Гражданин США Фогель был задержан с наркотиками в "Шереметьево" 15 августа 2021 года. Ему предъявлено обвинение в контрабанде и незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (часть 3 статьи 229.1 и часть 2 статьи 228 УК РФ).

"Марк Фогель оказался преподавателем англо-американской школы, а ранее был сотрудником посольства США в Москве. До мая 2021 года, как и его супруга, обладал дипломатическим статусом. Согласно одной из версий следствия, фигурант мог использовать его для организации канала поставки в Россию наркотических средств с целью последующего сбыта среди учащихся указанной школы", - сообщали в транспортной полиции ранее в четверг.

Позднее полиция опубликовала видео обысков в столичной англо-американской школе в рамках данного дела.

Управление школой осуществляется посольствами США, Великобритании и Канады через школьный совет.

США Марк Фогель ОНК

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