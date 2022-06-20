МИД Литвы объяснил запрет ж/д транзита продукции чермета в Калининград санкциями ЕС

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Запрет на транзит продукции из черных металлов (в том числе стали) между основной территорией России и Калининградской областью через Литву – это не решение Литвы, а следствие санкций Евросоюза в отношении Москвы, заявил глава литовского МИДа Габриэлюс Ландсбергис.

"Во-первых, это не действия Литвы, это европейские санкции, которые будут применяться с 17 июня, а санкции в настоящее время применяются железными дорогами, которые информируют своих клиентов о том, что товары, попавшие под санкции с 17 июня, – это сталь и другая продукция, произведенная из железной руды, которая больше не будет импортироваться через Литву. Это осуществляется в консультациях с Европейской комиссией", - заявил Ландсбергис в понедельник перед встречей министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.

Об этом запрете было известно с середины марта как части четвертого пакета санкций ЕС, сообщил Департамент таможни Литвы.

Пакет санкций ЕС, принятый 15 марта, ввел ограничения на российскую сталь и другую продукцию из черных металлов по договорам, заключенным до 17 июня, и с 18 июня их нельзя перевозить по территории сообщества.

"Сухопутный транзит между Калининградской областью и другими регионами России не остановлен и не заблокирован. Транзит пассажиров и грузов, не подпавших под санкции ЕС, продолжается. Литва не вводила никаких односторонних, индивидуальных или дополнительных ограничений на этот транзит. Никаких дополнительных указаний мы не получали и никаких дальнейших действий не предпринимаем", - сказала BNS представитель Департамента таможни Лина Лауринайтите-Григене.

По словам представителя таможни, такой же запрет вступит в силу с 10 июля в отношении цемента, алкоголя и другой продукции, с 10 августа – в отношении угля и других твердых ископаемых, с 5 декабря – российской нефти.

Между тем, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев ранее заявлял, что литовские власти введением ограничений на железнодорожный транзит российских товаров через свою территорию в Калининградскую область нарушают международное право.

"Как государство-член ЕС Литва в рамках санкций (национальное законодательство) нарушает целый ряд юридически обязательных международно-правовых актов, затрагивающих не только обязательства самой Литвы, но и Европейского союза в целом", - написал Косачев в своем телеграм-канале.

Он сослался на статью 12 Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между РФ и Евросоюзом от 24 июня 1994 года, которое, по словам вице-спикера, еще не денонсировано. Согласно этому документу, "каждая сторона обеспечивает свободный транзит через свою территорию товаров, происходящих из таможенной территории или предназначенных для таможенной территории другой стороны", напомнил он.

Кроме того, Косачев отметил, что свобода транзита – "один из краеугольных принципов" Всемирной торговой организации (ВТО). Так, в ст.5 Генерального соглашения по тарифам и торговле 1947 года "устанавливается свобода транзита через территорию каждой договаривающейся стороны по маршрутам, наиболее удобным для международного транзита, для транзитных перевозок на территории или из территорий других договаривающихся сторон".

"Такими темпами Запад может дойти и до нарушения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, где также есть свобода транзита и свобода открытого моря, которая пока еще позволяет проходить судам в Калининградскую область через "нейтральные воды". Аналогично – воздушное пространство", - подчеркнул Косачев.

О том, что железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область из других регионов России будет значительно урезан властями Литвы, сообщил 17 июня губернатор области Антон Алиханов.