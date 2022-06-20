В Калиниграде сообщили, что в Литве запросили разъяснения ЕС по транзиту грузов

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Литовские железные дороги направили дополнительный запрос в Еврокомиссию с просьбой разъяснить особенности грузового транзита в Калининград, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в своем телеграм-канале.

"Санкционные пакеты касаются российских грузов, которые передаются в ЕС. Они запрещены во взаимной торговле. У нас они идут транзитом из Россию в Россию. Это другое юридическое определение. Здесь необходимо дополнительное разъяснение. Это понимают Литовские железные дороги, и они направили дополнительный запрос Еврокомиссии, чтобы им дали ответ именно в отношении транзита в Калининград. Это обязательство ЕС - не препятствовать этому транзиту", - сказал Алиханов.

Глава региона также отметил, что 25 июня на грузовую морскую линию между Калининградской областью и портом Бронка выходит грузовое судно. У компании-владельца есть еще 5-6 судов, которые могут встать на линию и приходить непосредственно в Калининград, загружая мощности торгового порта.

"Но этого более чем достаточно, потому что мы будем перенаправлять грузы, не подпадающие под санкции, с паромной линии на железную дорогу. Это позволит разгружать паромы под санкционные грузы. Никакого дефицита товаров не будет", - сообщил губернатор.

Ранее в понедельник временная поверенная в делах Литвы в России Виргиния Умбрасене была вызвана в МИД РФ. "Главе дипмиссии заявлен решительный протест в связи с введенным Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запретом на железнодорожный транзит большой номенклатуры грузов через территорию Литвы в Калининградскую область", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Потребовали незамедлительной отмены этих рестрикций", - подчеркнули на Смоленской площади.

В МИД РФ "заявили в этой связи, что если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации через Литву не будет восстановлен в полном объеме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов".

В понедельник губернатор Алиханов заявил, что Россия может ограничить транзит литовских товаров в ответ на решение Вильнюса в отношении продукции, следующей в Калининградскую область из других районов РФ.