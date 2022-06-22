Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

Песков заявил, что санкции ЕС в отношении калининградского транзита неприменимы

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Действия Литвы по вопросу транзита грузов в Калининградскую область нарушают все имеющиеся договоренности, а санкции ЕС в отношении РФ в данном случае неприменимы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы убеждены, что эти незаконные санкции, которые принял Евросоюз, в данной ситуации абсолютно неприменимы", - сказал Песков журналистам.

По его словам, "применение этих санкций в отношении транзита в Калининград и обратно противоречит просто основополагающим документам".

В РоссииМИД заявил, что возможный ответ Литве на ограничение транзита будет практическимМИД заявил, что возможный ответ Литве на ограничение транзита будет практическимЧитать подробнее

Представитель Кремля уточнил, в частности, что речь идет о договоренностях от 1994 года между РФ и Евросоюзом. "Там и договор 94-го года, и так далее", - отметил пресс-секретарь президента России.

Согласно соглашению о партнерстве и сотрудничестве между РФ и Евросоюзом от 24 июня 1994 года, страны должны обеспечивать "свободный транзит через свою территорию товаров, происходящих из таможенной территории или предназначенных для таможенной территории другой стороны".

Песков также сообщил, что ответные меры в связи с действиями Литвы в отношении транзита товаров в Калининградскую область находятся на стадии обсуждения.

На вопрос журналистов, какие конкретно меры намерена предпринять Москва в ответ на действия литовских властей, представитель Кремля сказал: "Сейчас идет процесс выработки решения".

Отвечая на уточняющий вопрос, обсуждаются ли конкретные меры, представитель Кремля отметил: "Обсуждаются конкретные меры, мы об этом говорили, разумеется".

"Меры готовятся. После того, как мы внимательно все взвесим, уже будем о чем-то говорить. О каких конкретно мерах идет речь, сейчас говорить преждевременно", - подчеркнул Песков.

Касаясь конкретных сроков принятия ответных мер, представитель Кремля сказал: "Когда мы будем готовы, тогда и можно ожидать. Нет никакой заданной формы. Здесь для нас главное - ответить на подобные недружественные шаги, чтобы уложиться в какие-то сроки".

Как сообщалось, с 18 июня железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область из других регионов России значительно урезан властями Литвы в рамках санкционной политики. Запрет введен на транзит для большого количества санкционной продукции.

21 июня стало известно, что Литва распространила ограничения на перевозки санкционных товаров в Калининград и на грузовой автомобильный транзит.

Дмитрий Песков Литва Калининградская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Самолет Ан-30 разбился в Якутии при заходе на посадку

Самолет Ан-30 разбился в Якутии при заходе на посадку

Новошахтинский НПЗ подтвердил, что пожар возник после удара двух беспилотников

В Якутии пропал второй за двое суток самолет

Госдума ужесточила ответственность для должностных лиц за пытки

Госдума ужесточила ответственность для должностных лиц за пытки

Обломки беспилотников обнаружены на месте пожара на ростовском НПЗ

Обломки беспилотников обнаружены на месте пожара на ростовском НПЗ

ЦБ решил расширить тарифный коридор по ОСАГО из-за резкого подорожания запчастей

ЦБ решил расширить тарифный коридор по ОСАГО из-за резкого подорожания запчастей

Вакуумная установка горела на НПЗ в Ростовской области

МИД заявил, что возможный ответ Литве на ограничение транзита будет практическим

МИД заявил, что возможный ответ Литве на ограничение транзита будет практическим

ЦИК РФ передал Удальцовой думский мандат Рашкина

Лондон отказал российской делегации в визах для участия в сессии ПА ОБСЕ

Лондон отказал российской делегации в визах для участия в сессии ПА ОБСЕ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });