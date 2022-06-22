Песков заявил, что санкции ЕС в отношении калининградского транзита неприменимы

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Действия Литвы по вопросу транзита грузов в Калининградскую область нарушают все имеющиеся договоренности, а санкции ЕС в отношении РФ в данном случае неприменимы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы убеждены, что эти незаконные санкции, которые принял Евросоюз, в данной ситуации абсолютно неприменимы", - сказал Песков журналистам.

По его словам, "применение этих санкций в отношении транзита в Калининград и обратно противоречит просто основополагающим документам".

Представитель Кремля уточнил, в частности, что речь идет о договоренностях от 1994 года между РФ и Евросоюзом. "Там и договор 94-го года, и так далее", - отметил пресс-секретарь президента России.

Согласно соглашению о партнерстве и сотрудничестве между РФ и Евросоюзом от 24 июня 1994 года, страны должны обеспечивать "свободный транзит через свою территорию товаров, происходящих из таможенной территории или предназначенных для таможенной территории другой стороны".

Песков также сообщил, что ответные меры в связи с действиями Литвы в отношении транзита товаров в Калининградскую область находятся на стадии обсуждения.

На вопрос журналистов, какие конкретно меры намерена предпринять Москва в ответ на действия литовских властей, представитель Кремля сказал: "Сейчас идет процесс выработки решения".

Отвечая на уточняющий вопрос, обсуждаются ли конкретные меры, представитель Кремля отметил: "Обсуждаются конкретные меры, мы об этом говорили, разумеется".

"Меры готовятся. После того, как мы внимательно все взвесим, уже будем о чем-то говорить. О каких конкретно мерах идет речь, сейчас говорить преждевременно", - подчеркнул Песков.

Касаясь конкретных сроков принятия ответных мер, представитель Кремля сказал: "Когда мы будем готовы, тогда и можно ожидать. Нет никакой заданной формы. Здесь для нас главное - ответить на подобные недружественные шаги, чтобы уложиться в какие-то сроки".

Как сообщалось, с 18 июня железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область из других регионов России значительно урезан властями Литвы в рамках санкционной политики. Запрет введен на транзит для большого количества санкционной продукции.

21 июня стало известно, что Литва распространила ограничения на перевозки санкционных товаров в Калининград и на грузовой автомобильный транзит.