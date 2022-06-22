В Думе заявили, что РФ может отключить Литву от общей системы электроснабжения

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Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В пакете возможных ответных мер на ограничение калининградского транзита рассматривается вывод Литвы из общей системы электроснабжения путем разрыва энергетического кольца (БРЭЛЛ), заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Мы рассмотрим, помимо тех вопросов, которые я уже озвучил, по ограничению транзита для литовских дальнобойщиков, возможный разрыв энергетического кольца. Проект, конечно, очень чувствительный для Литвы, равно как и для Латвии, для Эстонии", - сказал Слуцкий в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в среду.

Электрическое кольцо Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ) - синхронный режим работы энергетических систем этих стран, сложившийся на основе соглашения от 7 февраля 2001 года и названный по первым буквам названий этих государств.

"Если Литва будет вести себя совершенно необоснованным образом, оставляем за собой право рассмотреть возможность ответных шагов", - подчеркнул Слуцкий.

Ранее Слуцкий также заявил, что считает возможным введение запрета на транзит литовским дальнобойщикам в ответ на блокаду Литвой Калининградской области, однако, по его словам, Россия пока не намерена осуществлять этот шаг.

"Мы видим чисто политическое антироссийское решение (четвертый пакет санкций ЕС - ИФ). В ответ мы можем теоретически запретить транзит через Россию литовским дальнобойщикам. Литва серьезно зарабатывает на транзите европейских грузов через Клайпеду. Для них это будет сильным ударом. Но мы, наверно, не будем пока действовать подобным не вполне порядочным образом", - сказал глава комитета Думы по международным делам.

Он напомнил, что "17 июня вступили в силу правила четвертого пакета санкций ЕС, которые запрещают транзит в Россию определенных товаров". "Но мы помним, что в 2003 году, когда мы признали современные границы Литвы, а в ответ Вильнюс гарантировал неприкосновенность калининградского транзита, даже упрощенного, мы считаем, что эти правила никак не перекрываются 4-м или любым другим пакетом санкций", - сказал Слуцкий.

Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ответные меры в связи с действиями Литвы в отношении транзита товаров в Калининградскую область находятся на стадии обсуждения.

При этом Песков отметил, что действия Литвы по вопросу транзита грузов в Калининградскую область нарушают все имеющиеся договоренности, а санкции ЕС в отношении РФ в данном случае неприменимы.