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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:34

В Литве назвали снятие ограничений на транзит в Калининград прерогативой Еврокомиссии

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) теоретически могла бы изменить свое мнение об ограничении калининградского транзита, эти решения находятся в руках самой комиссии, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Может ли оно (мнение ЕК - BNS) быть уточнено? Теоретически такая вероятность существует. Можно ли его изменить и отозвать? Так же. Такая возможность есть, потому что это в руках ЕК", - заявил глава литовской дипломатии журналистам в четверг в Сейме.

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Как сообщалось, с 18 июля Литва постепенно начала исключать из грузового транзита в Калининградскую область товары из санкционного пакета ЕС, что привело к обострению отношений между Вильнюсом и Москвой. Россия заявила о готовности ввести ответные санкции против Литвы.

С учетом введенных Литвой ограничений, по данным властей региона на четверг, трафик железнодорожных и автомобильных грузов в Калининградскую область из других регионов РФ и обратно снизился примерно на 30%.

В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ответные меры в связи с действиями Литвы в отношении транзита товаров в Калининградскую область находятся на стадии обсуждения.

При этом Песков отметил, что действия Литвы по вопросу транзита грузов в регион нарушают все имеющиеся договоренности, а санкции ЕС в отношении РФ в данном случае неприменимы.

Литва Россия Калининград
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