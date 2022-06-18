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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:55

Кадыров сообщил о взятии под контроль пригорода Северодонецка Метелкино

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о взятии под российский контроль украинского населенного пункта Метелкино, в настоящий момент его зачищают от мин.

"Подразделения спецназа "Ахмат" совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР освободили населённый пункт Метелкино, примыкающий к городу Северодонецк",- написал Кадыров в своём телеграм-канале.

По его данным "в боях за этот населённый пункт за последнюю неделю украинская сторона потеряла убитыми и раненными от 600 до 700 своих бойцов".

"На данный момент идёт зачистка населенного пункта от мин и растяжек",- сообщил глава Чечни.

Хроника 24 февраля – 18 июня 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Рамзан Кадыров Северодонецк
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