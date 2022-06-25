Кадыров заявил о взятии под российский контроль промзоны и аэропорта Северодонецка
Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о взятии под контроль российскими войсками промышленной зоны и аэропорта в Северодонецке.
"Промышленная зона Северодонецка и аэропорт полностью освобождены", - написал он в своем телеграм-канале.
По его данным, с "территории завода "Азот" освобождено 800 мирных жителей".
7 июня министр обороны России Сергей Шойгу заявил о взятии под полный контроль жилых кварталов Северодонецка.
17 июня представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о начале сдачи в плен украинских военных, блокированных союзными силами ЛНР и РФ на заводе "Азот" в Северодонецке.