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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:40

Кадыров заявил о взятии под российский контроль промзоны и аэропорта Северодонецка

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о взятии под контроль российскими войсками промышленной зоны и аэропорта в Северодонецке.

"Промышленная зона Северодонецка и аэропорт полностью освобождены", - написал он в своем телеграм-канале.

По его данным, с "территории завода "Азот" освобождено 800 мирных жителей".

7 июня министр обороны России Сергей Шойгу заявил о взятии под полный контроль жилых кварталов Северодонецка.

17 июня представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о начале сдачи в плен украинских военных, блокированных союзными силами ЛНР и РФ на заводе "Азот" в Северодонецке.

Хроника 24 февраля – 25 июня 2022 годаВоенная операция на Украине
Северодонецк Рамзан Кадыров
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