Стихия повредила около сотни домов в Сочи

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Мониторинговые группы Сочи обследовали территории и домовладения в 14 населенных пунктах, подтопленных в результате обильных ливней, сообщает пресс-служба администрации Сочи в воскресенье.

"Повреждения жилых строений и инфраструктуры зафиксированы в 11. Ущерб в той или иной степени непогодой нанесен 98 домовладениям, в которых проживают 392 человека. Готовим пакет документов для подачи заявки на выплату им компенсаций", - цитирует пресс-служба главу администрации Лазаревского района Олега Бурлева.

Продолжаются поиски туристов, машины которых унесло в море. К работам привлечены более 100 человек и 26 единиц техники, в том числе вертолет и два катера МЧС РФ. Как отмечается в сообщении, "сегодня водолазы приступили к обследованию морского дна".

Обильные ливни в Сочи 24 июня спровоцировали резкий подъем уровня воды в реках. Подтопленными оказались 14 поселков. Туристов, находившихся в автомобилях, унесло море. Одного из них спасли, двух нашли погибшими, еще четверо - трое детей и мужчина - пропали.

Из-за разгула стихии оказались подтоплены и разрушены объекты нацпарка.

Так, частично подтоплены территории Головинского участкового лесничества, гаража нацпарка и части дороги, ведущей к деревообрабатывающему цеху в поселке Солоники Лазаревского участкового лесничества, отмечается в сообщении.

Кроме этого, на 50% разрушены настилы, мосты и элементы благоустройства, размыта тропиночная сеть на популярном объекте туристического показа "33 водопада", а также объектах "Каменный завал" и "Водопад Игристый" в Марьинском участковом лесничестве и "Каньон Прохладный" в Головинском участковом лесничестве.

На объекте "33 водопада" начали разбирать завалы. Кроме того, продолжается расчистка 16 пляжей Сочи.