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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:11

Коммунальщики Петербурга вышли на усиленное дежурство во время ливней накануне ПМЭФ

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил взять под особый контроль канализацию и установить дежурство аварийных бригад из-за обильных осадков, сообщает пресс-служба городской администрации во вторник.

"Аварийные бригады и соответствующее оборудование должны находиться в режиме повышенной готовности, чтобы оперативно выехать на место и принять необходимые меры", - цитирует пресс-служба Беглова.

Уточняется, что, по прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки в Петербурге ожидаются ливневые дожди, может выпасть более 50% месячной нормы осадков.

ПМЭФ-2022

Во всех районах города будут дежурить более 20 аварийных бригад "Водоканала", особое внимание уделят зонам у социальных объектов, остановок и станций метро. Жителям предлагается сообщать о скоплении воды на тротуарах и дорогах на горячую линию "Водоканала".

Ранее во вторник главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем телеграм-канале сообщил, что к Петербургу с юга приближается циклон, местами прогнозируют ливни и грозы.

"Сегодня во второй половине дня дождь уже подойдет к городу, а в ближайшие пару дней погода все же испортится. Температура воздуха с сегодняшних 20 градусов понизится в дождях до 14-16, в перерывах между дождями может быть немного теплее. Ливни и грозы тоже ожидаются, но в отдельных районах. Усилится ветер северного направления", - написал Колесов.

По данным Северо-Западного УГМС, в ближайшие три дня, когда будет проходить Петербургский международный экономический форум, в городе будет дождливо: в среду облачно, температура днем не поднимется выше 17 градусов, местами сильный дождь; в четверг и пятницу также ожидаются облачность с прояснениями и кратковременные осадки.

Петербург ПМЭФ
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