OFAC разрешила выход из ценных бумаг "Северстали" и Nordgold до 31 августа

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - OFAC выдала лицензию на продажу или передачу ценных бумаг "Северстали" и Nordgold, в отношении которых со 2 июня действуют блокирующие санкции.

Срок действия лицензии – до 31 августа, сообщило ведомство.

До этой же даты действует лицензия на сворачивание операций с "Северсталью", выданная 2 июня одновременно с включением компании в SDN List. Аналогичная лицензия для Nordgold, также датированная 2 июня, короче – она истекает 1 июля.

Лицензии на передачу ценных бумаг в день введения санкций против обеих компаний OFAC не выдала.

"Северсталь" и Nordgold были включены в SDN List вместе с Алексеем Мордашовым и членами его семьи.

Nordgold, у которой в обращении находится выпуск еврооблигаций на $400 млн с погашением в 2024 году, почти сразу после введения санкций США предложила владельцам обращаться с предложениями по выкупу долговых бумаг. И Nordgold, и "Северсталь" столкнулись с проблемами в обслуживании своих евробондов еще до попадания в SDN List, весной, после включения Мордашова в санкционный список ЕС.