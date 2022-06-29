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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Суд подтвердил законность административного ареста Ильи Яшина

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отклонил апелляцию на решение назначить 15 суток ареста муниципальному депутату Красносельского района Илье Яшину, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Постановление Хамовнического суда Москвы от 28 июня 2022 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба - без удовлетворения", - сказали в пресс-службе.

Яшин был задержан в ночь на 28 июня во время прогулки в парке. 29 июня Хамовнический суд назначил ему 15 суток по обвинению в неповиновении сотруднику полиции (ст. 19.3 КоАП).

Политик вины не признает.

Илья Яшин Хамовнический суд Мосгорсуд Москва МВД
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