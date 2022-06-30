Суд в Петербурге запретил мультфильм "Счастливые лесные друзья"

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Петербурга признал запрещенной к распространению в РФ информацию по ссылке с мультипликационным сериалом, сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов города.

Решение касается ссылки на YouTube с мультфильмом "Счастливые лесные друзья", говорится в сообщении.

С соответствующим иском в суд обратился прокурор.

В ходе проверки истец установил, что на интернет-странице с мультсериалом "Счастливые лесные друзья" "содержатся материалы, ориентированные на создание у несовершеннолетних мотивации к деструктивному противоправному поведению, в том числе применению насилия в отношении окружающих".

При изучении контента выявлено, что в видеофрагментах присутствуют натуралистические сцены, связанные с издевательствами, кровью, приемами лишения жизни. "Мультипликационный сериал ставит своей целью показать различные виды смертельного исхода для главных героев. Согласно аннотации, главные герои в обычных жизненных ситуациях подвергаются физическому и моральному насилию, издевательствам и мучительной гибели", - приводит пресс-служба судов доводы прокурора.

По мнению представителя надзорного ведомства, из-за психологических особенностей подростков, "Счастливые лесные друзья" могут оказаться для них эмоционально привлекательными и будут побуждать "к действиям подражательного характера".