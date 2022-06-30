Мау предъявили обвинение в фиктивном трудоустройстве фигурантов дела о мошенничестве

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Ректора РАНХиГС Владимира Мау обвиняют в фиктивном трудоустройстве фигурантов дела об особо крупном мошенничестве в министерстве просвещения, сообщил адвокат Алексей Дудник.

"Сумма ущерба по делу составляет 21 млн рублей. Эту сумму он готов предоставить в качестве залога", - сказал Дудник в Тверском суде Москвы, где в четверг рассматривается ходатайство об избрании Мау меры пресечения в виде домашнего ареста

Защитник отметил, что "Мау был уведомлен, что дело расследуется, но он не предпринимал никаких мер к тому, чтобы скрыться".

"Все документы были представлены следствию. Он дистанцировался от следствия и не препятствовал ему. Обыски не дали никаких негативных результатов - 28 июня он был допрошен, прошла очная ставка, Мау был отпущен. Никакие меры изоляции от участников судопроизводства ему не прописывались", - заявил Дудник.

Потом, рассказал адвокат, Мау снова вызвали в СИЗО на очную ставку с бывшей замминистра просвещения РФ Мариной Раковой. "Он понял, что против него дают показания. Но он не скрылся, не стал никого принуждать к показаниям в его пользу", - отметил Дудник.

"По телефонному звонку в нарушение всех норм сегодня мы явились в следственное подразделение, где ему было предъявлено обвинение. У него нет намерения препятствовать следствию", - заявил защитник.

Следствие просит избрать Мау меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 7 августа.

О задержании Мау стало известно ранее в четверг.

По данным суда, Мау инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Наказание по данному обвинению предусматривает до 10 лет заключения.

Факт обвинения агентству также подтвердил и адвокат ректора. От других подробностей защитник отказался, сославшись на данную следователю подписку о неразглашении.

Ранее столичный главк МВД сообщил, что Мау предъявлено обвинение в хищениях средств академии.

По данным полиции, Мау "проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении бывшего заместителя министра просвещения РФ Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО "Московская высшая школа социальных и экономических наук" Сергея Зуева и других лиц".

Позднее в пресс-службе РАНХиГС "Интерфаксу" сообщили, что оказывают следствию всестороннюю поддержку и помощь.

В 2021 году по делу о мошенничестве был задержан директор Института общественных наук РАНХиГС, ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев. С ним по делу также проходит бывший замминистра просвещения, бывший вице-президент Сбербанка Марина Ракова и ряд других фигурантов.