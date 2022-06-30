Владимир Мау в суде заявил об абсурдности обвинений в его адрес

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Ректор РАНХиГС Владимир Мау заявил в ходе судебного заседания, что предъявленные ему обвинения в хищении бюджетных средств являются абсурдными и несостоятельными, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в четверг.

"Уважаемый суд, прошу отказать в удовлетворении ходатайства следствия. (...) Обвинения абсурдны в том, что я совершил хищения, что следует из показания людей, - якобы в 2017-2018 году я участвовал. (...) Я посмотрел - эти люди тогда уже даже не работали", - заявил Мау в Тверском суде Москвы, где в четверг рассматривается ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста.

В ходе оглашения материалов дела судья в Тверском суде Москвы также сообщила, что Мау не признал вину по делу об особо крупном мошенничестве.

Следствие считает, что Мау может скрыться от следствия и повлиять на ход расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве.

"У Мау имеется заграничный паспорт, у него были куплены билеты на 2 июля в Турцию. Соответственно, он может скрыться от следствия и, учитывая его должностное положение и связи, оказать давление на свидетелей и участников по уголовному делу", - сказал следователь в суде.