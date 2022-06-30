Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Владимир Мау в суде заявил об абсурдности обвинений в его адрес

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Ректор РАНХиГС Владимир Мау заявил в ходе судебного заседания, что предъявленные ему обвинения в хищении бюджетных средств являются абсурдными и несостоятельными, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в четверг.

"Уважаемый суд, прошу отказать в удовлетворении ходатайства следствия. (...) Обвинения абсурдны в том, что я совершил хищения, что следует из показания людей, - якобы в 2017-2018 году я участвовал. (...) Я посмотрел - эти люди тогда уже даже не работали", - заявил Мау в Тверском суде Москвы, где в четверг рассматривается ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста.

В ходе оглашения материалов дела судья в Тверском суде Москвы также сообщила, что Мау не признал вину по делу об особо крупном мошенничестве.

Следствие считает, что Мау может скрыться от следствия и повлиять на ход расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве.

"У Мау имеется заграничный паспорт, у него были куплены билеты на 2 июля в Турцию. Соответственно, он может скрыться от следствия и, учитывая его должностное положение и связи, оказать давление на свидетелей и участников по уголовному делу", - сказал следователь в суде.

Владимир Мау
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Обвинение против Мау подтвердили показаниями экс-замминистра Раковой и ее помощника

ДНР 12 июля откроет свое посольство в Москве

ДНР 12 июля откроет свое посольство в Москве

ФСИН выступила против возвращения смертной казни

Минкультуры направит экспозицию Поленова на Ближний Восток вместо Франции

Минкультуры направит экспозицию Поленова на Ближний Восток вместо Франции

Лавров сказал, что железный занавес между РФ и Западом уже опускается

Законопроект об изъятии у "Газпрома" через НДПИ 416 млрд руб. прошел основное чтение в Думе

Законопроект об изъятии у "Газпрома" через НДПИ 416 млрд руб. прошел основное чтение в Думе

Суд в Москве приговорил экс-генерала МВД Мельникова к семи годам колонии

Ректору РАНХиГС Владимиру Мау предъявлено обвинение в хищении денег вуза

Ректору РАНХиГС Владимиру Мау предъявлено обвинение в хищении денег вуза

Песков заявил об отсутствии прямых контактов между лидерами РФ и США с начала операции

Медведев заявил о необходимости экономического ответа на запрет транзита в Калининград

Медведев заявил о необходимости экономического ответа на запрет транзита в Калининград
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });