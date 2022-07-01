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Петербург побил суточный температурный рекорд

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Петербурге 1 июля был обновлен суточный температурный рекорд - в городе температура днем повысилась до плюс 31,9 градуса, сообщил главный синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус уточнил, что прежний рекорд был установлен в 2011 году и составлял плюс 30,9 градуса. Он добавил, что точные данные будут известны после 21:00.

Как сообщалось, 1 июля в Петербурге и Ленинградской области объявлен "желтый" уровень погодной опасности.

В субботу, прогнозируют синоптики, в городе станет еще жарче: воздух может прогреться до плюс 32 градусов.

Колесов в связи с этим настоятельно советовал петербуржцам на выходные выехать за город.

Петербург Гидрометцентр Фобос Михаил Леус Александр Колесов
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