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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:42

В Петербурге во вторник пройдут дожди и станет прохладнее

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Во вторник в Петербурге ожидаются ливни, грозы с порывами ветра до семнадцати метров в секунду и град, предупреждает региональное управление МЧС со ссылкой на данные Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На фоне дождей и гроз в регионе к середине недели похолодает до плюс 21-24 градусов. В Ленинградской области по ночам температура будет опускаться до 11-16 градусов, с середины недели местами до плюс 8, сообщили в Гидрометцентре. Погода на этой неделе будет неустойчивой.

Дорожные службы Петербурга готовятся к дождям и прочищают дождеприемные колодцы и патрубки, сообщила пресс-служба городской администрации.

Сухая и жаркая погода установилась в Петербурге в 20-х числах июня. За эти дни были побиты два суточных рекорда дневной температуры воздуха: для 1-го (плюс 31,9 градусов) и 2 июля (плюс 31,8).

Петербург Ленинградская область Гидрометцентр МЧС
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