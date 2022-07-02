Российские силы установили контроль над Лисичанском

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Российские силы установили контроль над Лисичанском, сообщил в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он отметил, что "командир специального полка полиции имени Ахмата Кадырова МВД по ЧР Замид Чалаев, совместно с шестым казачьим полком вошли в Лисичанск со стороны Попасненского направления и взяли под контроль город".

Эту информацию подтвердили в Народной милиции ЛНР. "Администрация города Лисичанск перешла под полный контроль 6-го отдельного гвардейского казачьего мотострелкового полка имени Матвея Платова и союзных сил ВС РФ", - сказал "Интерфаксу" представитель военного ведомства ЛНР Андрей Марочко.