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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:53

Российские силы установили контроль над Лисичанском

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Российские силы установили контроль над Лисичанском, сообщил в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он отметил, что "командир специального полка полиции имени Ахмата Кадырова МВД по ЧР Замид Чалаев, совместно с шестым казачьим полком вошли в Лисичанск со стороны Попасненского направления и взяли под контроль город".

Эту информацию подтвердили в Народной милиции ЛНР. "Администрация города Лисичанск перешла под полный контроль 6-го отдельного гвардейского казачьего мотострелкового полка имени Матвея Платова и союзных сил ВС РФ", - сказал "Интерфаксу" представитель военного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

Хроника 24 февраля – 02 июля 2022 годаВоенная операция на Украине
Лисичанск ЛНР Рамзан Кадыров
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